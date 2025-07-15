15 Temmuz 2025 yurt geneli hava durumu tahminleri açıklandı! İşte il il beklenen sıcaklıklar...

Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da yağış beklenmezken, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Artvin ve Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Ankara, Erzurum, Malatya, Iğdır, Gümüşhane, Osmaniye, Sivas, Tunceli, Muş, Bitlis, Van gibi birçok ilde sel, dolu, yıldırım ve ani rüzgar riskine karşı dikkatli olunmalı.