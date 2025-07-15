15 Temmuz 2025 yurt geneli hava durumu tahminleri açıklandı! İşte il il beklenen sıcaklıklar...
15 Temmuz 2025'te Meteoroloji, 35'ten fazla il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. İstanbul'da ise yağış beklenmiyor. İşte il il beklenen hava durumu...
15 Temmuz 2025 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 35'ten fazla il için sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve yerel fırtına uyarısı yapıldı.
Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da yağış beklenmezken, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Artvin ve Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Ankara, Erzurum, Malatya, Iğdır, Gümüşhane, Osmaniye, Sivas, Tunceli, Muş, Bitlis, Van gibi birçok ilde sel, dolu, yıldırım ve ani rüzgar riskine karşı dikkatli olunmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz 2025 Salı günü için güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, çğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı