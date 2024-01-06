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15 soruda yerel seçim! Merak ettikleriniz bu haberde

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15 soruda yerel seçim! Merak ettikleriniz bu haberde

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

15 soruda yerel seçim! Merak ettikleriniz bu haberde

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 1 Ocak'ta başlayan seçim takvimi işliyor. Seçim süreci, oy kullanma ve oyların sayılmasına ilişkin 15 soru ve yanıtları, AA muhabiri tarafından derlendi.

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15 soruda yerel seçim! Merak ettikleriniz bu haberde

1- Askıya çıkan seçmen listeleri ne zamana kadar kontrol edilebilecek?

Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Seçmenlerin isimlerini 17 Ocak Çarşamba gününe kadar kontrol etmesi gerekiyor. Listede isimlerini bulamayanlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak.

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15 soruda yerel seçim! Merak ettikleriniz bu haberde

2- Seçmen listeleri ne zaman kesinleşecek?

7 Şubat'ta, seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak. Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar 11 Şubat'ta tamamlanacak.

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15 soruda yerel seçim! Merak ettikleriniz bu haberde

3 - Seçmen bilgi kağıdı ne zaman gelir?

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubatta başlanacak. 24 Martta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

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