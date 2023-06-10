15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Atletizm Pisti'nde bu yıl Karamürselli başpehlivan Kadir Birlik adına gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin en önemli başpehlivanlarının da aralarında olduğu 1400'ün üzerinde sporcunun katılımıyla yapılıyor.