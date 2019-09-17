15 saatte pişen pöçü yiyenler tadını unutamıyor
KAYSERİ 'de dananın kuyruğunu koparan lezzet olarak bilinen dananın kuyruk kısmından yapılan ve güvece konularak yaklaşık 15 saat pişirilen pöç, damakta ayrı bir tat bırakıyor.
Gastronomi kenti Kayseri'de mantı, pastırma, sucuk ve çeşit çeşit hamur işlerinin yanında unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerden olan ve sığırın kuyruğundan yapılan "pöç" sofraları süslüyor.
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Yörede "Dananın kuyruğunu koparan" lezzet olarak bilinen ve fırınlarda güvece koyularak yaklaşık 15 saat pişirilmeye bırakılan pöçü yiyenler, unutamadıkları yemeği yeniden tatmak için Kayseri'ye geliyor.
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Özellikle soğuk kış günlerinde tercih edilen pöç, kışın Erciyes Dağı'na kayak için gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.
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Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda pöç satılan işletmenin sahibi Ahmet Sadık Yelkanat, pöçün erkek dananın kuyruğundan yapıldığını söyledi.
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