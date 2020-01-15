15 Ocak ŞOK aktüel 2020 kataloğu indirimli ürünler hazır
15 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta binlerce kişi tarafından araştırıldı, 15 ocak ŞOK indirimleri incelendi. 15 ocak ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta öne çıkan ürünler arasında mutfak gereçleri var. Kek kalıpları 10 liradan, pasta ve börek kapları 24 liradan satışa sunulacak. Paşabahçe çay bardakları ise 27 liradan raflarda...
15 Ocak aktüel 2020 kataloğu günler öncesinden binlerce kişi tarafından detaylıca incelendi. ŞOK aktüel 15 Ocak kataloğunda bu hafta onlarca farklı üründe büyük indirim var. Sepetinizi piyasa fiyatının altında doldurmak isteyenler için 15 Ocak ŞOK aktüel kataloğunu sizler için hazırladık.
ŞOK market raflarında indirimli olarak satışa sunulacak aktüel ürünlerin başında; Alpina 3'lü Cam Ankastre Set, Sinbo Tost Makinesi, Renkli Çelik Çay Makinesi, Tulu Porselen Kahve Fincan Seti 2'li, Tulu Porselen 12 Parça Yemek Seti var.
İşte 15 Ocak ŞOK aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi..
Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL Sinbo Tost Makinesi 139 TL Renkli Çelik Çay Makinesi 109 TL
Tulu Porselen Kahve Fincan Seti 2'li 19,95 TL Tulu Porselen 12 Parça Yemek Seti 99 TL Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 89,90 TL Cem Balık Tavası 49,95 TL