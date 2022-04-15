15 Nisan altın yükseliyor gram 930 liraya doğru gidiyor! Analistlerden çarpıcı yorum

Analistler, enflasyon endişesi ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin emtia piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu ve piyasaların sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti.