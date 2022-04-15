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15 Nisan altın yükseliyor gram 930 liraya doğru gidiyor! Analistlerden çarpıcı yorum

15 Nisan altın yükseliyor gram 930 liraya doğru gidiyor! Analistlerden çarpıcı yorum

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 927,1 liradan tamamladı. 15 Nisan gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 928,8 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte altında günün rakamları

15 Nisan altın yükseliyor gram 930 liraya doğru gidiyor! Analistlerden çarpıcı yorum

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10,50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 928,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.524 lira, Cumhuriyet altını da 6.225 liradan satılıyor.

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15 Nisan altın yükseliyor gram 930 liraya doğru gidiyor! Analistlerden çarpıcı yorum

Analistler, enflasyon endişesi ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin emtia piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu ve piyasaların sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti.

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15 Nisan altın yükseliyor gram 930 liraya doğru gidiyor! Analistlerden çarpıcı yorum

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin yönlendirmelerine devam ettiğini ifade eden analistler, tahvil piyasalarında Fed'in mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 91 seviyesine çıktığını söyledi.

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15 Nisan altın yükseliyor gram 930 liraya doğru gidiyor! Analistlerden çarpıcı yorum

Analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının öne çıktığını bildirdi.

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