1,5 milyon kişinin borcu siliniyor! Kimler faydalanacak?

GSS PRİM BORÇLARINA AF DÜZENLEMESİ: BORÇLAR SİLİNECEK!

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; yeni yapılacak düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici hüküm ekleniyor. Buna göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası (GSS) primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.