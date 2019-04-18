15 kiloluk tümör tüm sırtını sardı!

Sadece soyadı açıklanan 68 yaşındaki adamın sırtında bir tümör büyümeye başladı. 30 yıl boyunca doktora gitmeye direnen Tang soyadlı adamın sırtındaki tümör tüm sırtını kapladı. Tümör korkunç boyutlara ulaştıkça doktorlar ve hastaneler Tang'in ameliyatını reddetmeye başladılar.