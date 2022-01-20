15 günlük tatiliniz zehir olmasın! Uzmanlardan yarı yıl tatili için Omicron'a yakalanmama rehberi

Şehirlerarası seyahate dikkat!

Okulların tatil olmasıyla beraber bir insan hareketliliği başlayabilir. Şehirlerarası tatil amaçlı seyahatler, memleket ziyaretleri ya da aileiçi bir araya gelmeler artacak. Zorunlu değilse seyahat etmeyin. Çünkü hem seyahat esnasında kullanılacak toplu ulaşım araçlarında hem de kalınacak yerdeki bir arada bulunma koşulları hastalığın bulaşma riskini arttırır.