15 gün sürüyor! Bilecik'te üretip başında nöbet tutuyor: Peşin para kazanıyorlar
BİLECİK'te orman köyünde yaşayan vatandaşlar çeyrek asırdır yaptıkları üretimle gelir elde ediyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla işe başlayan Hasandere köylüleri, Orman İşletme Müdürlüğünce kesime ayrılan meşe ağaçlarını motorlu testerelerle kesiyor.
Sistemli şekilde yığarak küçük bir tepe haline getirdikleri odunların üzeri ile etrafını meşe yaprağı ve toprakla kapatan Hasandereliler, günlerce yavaş yavaş yanan ateşin başında nöbet tutuyor.
Alevlerin sıcaklığı ve etrafı karartan dumanın içinde günde 15 saate yakın ter döken köylülerin ellerinden, yüzlerinden is eksik olmuyor.
Köylüler, ayda ortalama 10 ton ürettikleri mangal kömürünü çevre illere pazarlıyor.