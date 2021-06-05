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15 gün sürüyor! Bilecik'te üretip başında nöbet tutuyor: Peşin para kazanıyorlar

Anadolu Ajansı
15 gün sürüyor! Bilecik'te üretip başında nöbet tutuyor: Peşin para kazanıyorlar

BİLECİK'te orman köyünde yaşayan vatandaşlar çeyrek asırdır yaptıkları üretimle gelir elde ediyor.

15 gün sürüyor! Bilecik'te üretip başında nöbet tutuyor: Peşin para kazanıyorlar

Sabahın ilk ışıklarıyla işe başlayan Hasandere köylüleri, Orman İşletme Müdürlüğünce kesime ayrılan meşe ağaçlarını motorlu testerelerle kesiyor.

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15 gün sürüyor! Bilecik'te üretip başında nöbet tutuyor: Peşin para kazanıyorlar

Sistemli şekilde yığarak küçük bir tepe haline getirdikleri odunların üzeri ile etrafını meşe yaprağı ve toprakla kapatan Hasandereliler, günlerce yavaş yavaş yanan ateşin başında nöbet tutuyor.

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15 gün sürüyor! Bilecik'te üretip başında nöbet tutuyor: Peşin para kazanıyorlar

Alevlerin sıcaklığı ve etrafı karartan dumanın içinde günde 15 saate yakın ter döken köylülerin ellerinden, yüzlerinden is eksik olmuyor. 

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15 gün sürüyor! Bilecik'te üretip başında nöbet tutuyor: Peşin para kazanıyorlar

Köylüler, ayda ortalama 10 ton ürettikleri mangal kömürünü çevre illere pazarlıyor.

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