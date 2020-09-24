15 dakikalık ameliyatla hayatı değişti! 27 yıllık kabusu son buldu
27 yaşındaki Semra Sevinç, Kütahya’da geçirdiği başarılı operasyonun ardından 27 yıl sonra hayatında ilk kez et yedi.
Bartın’da yaşayan ve doğuştan kelebek hastası olan Semra Sevinç, aradığı devayı Kütahya’da buldu. Rahatsızlığı nedeniyle doğduğu günden bu yana su, süt ve filtre edilmiş çorba ile hayata tutunabilen 4,5 aylık hamile genç kadın başarılı operasyonun ardından hayatında ilk kez katı gıda ile beslendi.
Hastalığına rağmen evlenip mutlu bir yuva kurduğunu söyleyen ve 4,5 aylık hamile olduğunu ifade eden Semra Sevinç, ''Hiçbir şey yiyemiyordum. Bebeğimi besleyemiyordum. Kütahya’daki İbrahim Uygun hocamızı internette gördüm. Araştırdım ve buraya geldim. Ömrümde ilk defa et yedim ve çok mutluyum. Geçirdiğim operasyon sayesinde ilk defa katı gıdalar yedim. Çok mutluyum, çok da iyiyim şu an. 15 dakikalık bir operasyonla resmen hayatım değişti'' dedi.
4.5 aylık hamile: Kendisi gibi kelebek hastası olan birçok kişinin toplum içine girmekte zorlandığını belirten Sevinç, ''Benim hastalığımda olan kimseler mutlaka bu operasyonu geçirip, bu mutluluğu tatmalı. Gerçekten yemek yememek çok zor. Benim hastalığımda olanlar evden dışarıya çıkamıyor, korkuyor. Toplum içine girmekte zorlanıyorlar. Ama ben buna rağmen evlendim ve şu an 4 senelik evliyim, 4.5 aylık hamileyim'' diye konuştu.
İçim içimi yiyordu: Erkan Sevinç ise eşi Semra ile birlikte bir lokantaya gittiklerinde yemek yiyemediği için çok gözyaşı döktüğünü ifade ederek, ''Ben yemek yiyebiliyorken o yiyemiyordu ve ağlıyordum, üzülüyordum, içim içimi yiyordu. Sonra internet üzerinden İbrahim Hocamızı bulduk. Daha önce bir kişinin böyle bir operasyon geçirdiğini gördük, bende ‘İbrahim hocamızın yanına gidelim, orada senin boğazını açtıralım’ dedim. Allah razı olsun İbrahim hocamızdan. Şükürler olsun hem çocuğumun hem de karnı doyacak. Bizi mutlu ettiler'' dedi.