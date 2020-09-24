15 dakikalık ameliyatla hayatı değişti! 27 yıllık kabusu son buldu

İçim içimi yiyordu: Erkan Sevinç ise eşi Semra ile birlikte bir lokantaya gittiklerinde yemek yiyemediği için çok gözyaşı döktüğünü ifade ederek, ''Ben yemek yiyebiliyorken o yiyemiyordu ve ağlıyordum, üzülüyordum, içim içimi yiyordu. Sonra internet üzerinden İbrahim Hocamızı bulduk. Daha önce bir kişinin böyle bir operasyon geçirdiğini gördük, bende ‘İbrahim hocamızın yanına gidelim, orada senin boğazını açtıralım’ dedim. Allah razı olsun İbrahim hocamızdan. Şükürler olsun hem çocuğumun hem de karnı doyacak. Bizi mutlu ettiler'' dedi.