15 bin sözleşmeli öğretmen ataması Öğretmenler Günü'nde (bugün) yapılacak...

EN FAZLA KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDE

Atamada en fazla kontenjan ayrılan branşlar, sınıf öğretmenliği (4 bin 378), özel eğitim öğretmenliği (3 bin 87), din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği (1802), okul öncesi öğretmenliği (1321) ve İngilizce öğretmenliği (757) oldu.

Kadroların dağılımı yapılırken öğretmen istihdamında güçlük çekilen ve kalkınmada birinci öncelikli bölgeler dikkate alınıyor, ülke genelinde alanlar bazında öğretmen ihtiyacının toplam öğretmen ihtiyacına oranı doğrultusunda ilk atama öğretmen kontenjanı belirleniyor.

SON 22 YILDA 821 BİN 351 ÖĞRETMEN KAMUYA ATANDI

Resmi eğitim kurumlarına 2003-2025 yılları arasında 821 bin 351 öğretmenin ataması gerçekleştirilirken, 24 Kasım'daki 15 bin öğretmen atamasıyla bu sayı 836 bin 351 olarak kayıtlara geçecek. Bu rakam, mevcut öğretmen kadrosunun yüzde 80,84'üne karşılık geliyor.