15 bin lirayla Manisa'da bu işe başladı 1 ayda servet kazanıyor

"İlk günler tezgahın başına geçip çalışıyordum"

Kısa sürede küçük iş yerinden orta ölçekli bir işletmeye dönüştüklerini belirten Naciye Öztürkkan “Ağabeyimin kurulu bir iş yeri vardı. Ben de çeşitli firmalarda çalıştım; ancak mutlu olamadım. Bu sırada bir miktar da birikimim vardı. Ailemle çalışmaya karar verdim. Ağabeyim Semih Türkkan'la birlikte enjeksiyon üzerine iş kurmaya karar verdik. İlk günler tezgahın başına geçip çalışıyordum." dedi.