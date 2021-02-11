15 bin lirayla Manisa'da bu işe başladı 1 ayda servet kazanıyor
15 bin lira yatırımla işletme kuran Naciye Öztürkkan (24), 1 ay sonra paraya para demiyor.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Naciye Öztürkkan, ağabeyi Semih Öztürkkan'ın (30) desteğiyle Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde işletme kurdu.
15 bin lira sermaye ile 2018 yılında başladığı işini, kısa sürede büyüten Öztürkkan, 20 kişiye istihdam sağlıyor.
Bu iş 10 kat kazanç sağlattı: Öztürkkan, ailesiyle birlikte çalışmaya başladıktan sonra plastik enjeksiyon işinin kazancını da kısa sürede 10 katına çıkarttıklarını ifade etti.
"İlk günler tezgahın başına geçip çalışıyordum"
Kısa sürede küçük iş yerinden orta ölçekli bir işletmeye dönüştüklerini belirten Naciye Öztürkkan “Ağabeyimin kurulu bir iş yeri vardı. Ben de çeşitli firmalarda çalıştım; ancak mutlu olamadım. Bu sırada bir miktar da birikimim vardı. Ailemle çalışmaya karar verdim. Ağabeyim Semih Türkkan'la birlikte enjeksiyon üzerine iş kurmaya karar verdik. İlk günler tezgahın başına geçip çalışıyordum." dedi.