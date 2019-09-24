15 ameliyat geçirdi dudakları öyle bir hale geldi ki evlilik teklifi yağıyor
SOFYA'da yaşayan 22 yaşındaki Andrea Emilova Ivanova, dünyanın en dolgun dudaklarına sahip olmak istediğini söylerken, "Benim için sınır yok" ifadelerini kullandı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yaşayan 22 yaşındaki Andrea Emilova Ivanova, dolgun dudaklara sahip olmak istedi.
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Bir yıl içerisinde 15 estetik operasyon geçirdi ve dudaklarını doğal halinden üç kat daha 'dolgun' hale getirmeyi başardı.
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Dudaklarını dolgunlaştırmak için bir çok klinik gezen genç kadın, "Benim için sınır yok" diyerek dünyadaki en dolgun dudaklara sahip olmak istediğini belirtti.
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"Böyle daha güzel görünüyorum"
Andrea, dudakları dolgunlaştıkça kendini 'daha tarz ve stil sahibi' hissettiğini ifade etti.
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