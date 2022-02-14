14:17 itibariyle değişecek! 'Dikkat edin' diyen Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı: İşte 2022 günlük burç yorumları...
Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova 14 Şubat 2022 burç yorumlarını yazdı.
Astroloji uzmanı Dinçer Güner "Sevgililer gününü kutlarcasına gökyüzünde Venüs ile Mars birlikte hareket ediyor Oğlak burcunda. Aşka ve ilişkilere olan arzu, isteğin artacağı zamanlardayız" diyerek günlük burç yorumlarını kaleme aldı.
İşte Dinçer Güner'in yorumu...
Cinsel anlamda da güçlü isteklerimizin olabileceği bir gün. Aşka kendinizi çok daha yakın hissedebilir, romantik karşılaşmalar ve buluşmalar içinde ayrıca güçlü zamanlardayız.
Kendinizi seksi ve çekici gösterecek her türlü fiziksel girişim içinde uygun dönemdeyiz. Yine yaratıcı çalışmalar yapmak, sosyalleşmek içinde süper zaman.
Gerçi bu ikil oğlak burcunda hareket edecek; öyle aşırı romantik bir atmosferde beklemeyin.
Oğlağın neyi aşırı olmuş ki aştaki atmosferi olsun dimi? En nihayetinde oğlak olduğu için, kişisel çıkarlarımızı da koruyarak, maddi olarak hesap-kitap yaparak, kontrollü, limitli bir anlayış hakim olacaktır.