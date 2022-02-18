14 yıllık otobüsü kütüphaneye çevirdi Çocuklar akın akın geliyor
Daday ilçesinde eski bir yolcu otobüsü, gezici kütüphaneye dönüştürülerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesinden Daday Belediyesine bağışlandıktan sonra gezici kütüphaneye çevrilen yolcu otobüsü, ilçedeki okullarda öğrencileri kitapla buluşturuyor.
113
İlk olarak Daday Atatürk Ortaokuluna giden gezici kütüphaneden öğrenciler boyama kitabı aldı.
213
313
Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, gazetecilere, kendisinin de öğretmen olduğunu ve öğrencileri çok sevdiği için gezici kütüphane yaptırdığını söyledi.
413