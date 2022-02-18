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14 yıllık otobüsü kütüphaneye çevirdi Çocuklar akın akın geliyor

Anadolu Ajansı
14 yıllık otobüsü kütüphaneye çevirdi Çocuklar akın akın geliyor

Daday ilçesinde eski bir yolcu otobüsü, gezici kütüphaneye dönüştürülerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.

14 yıllık otobüsü kütüphaneye çevirdi Çocuklar akın akın geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinden Daday Belediyesine bağışlandıktan sonra gezici kütüphaneye çevrilen yolcu otobüsü, ilçedeki okullarda öğrencileri kitapla buluşturuyor.

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14 yıllık otobüsü kütüphaneye çevirdi Çocuklar akın akın geliyor

İlk olarak Daday Atatürk Ortaokuluna giden gezici kütüphaneden öğrenciler boyama kitabı aldı.

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14 yıllık otobüsü kütüphaneye çevirdi Çocuklar akın akın geliyor
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14 yıllık otobüsü kütüphaneye çevirdi Çocuklar akın akın geliyor

Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, gazetecilere, kendisinin de öğretmen olduğunu ve öğrencileri çok sevdiği için gezici kütüphane yaptırdığını söyledi.

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