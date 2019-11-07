14 yaşındaki Leonor İspanya'yı yönetmeye hazırlanıyor
O henüz 14 yaşında ama daha şimdiden omuzlarında pek çok yaşıtının hayal bile etmeyeceği bir sorumluluk var. İspanya zamanı geldiğinde onun yönetimine geçecek.
İspanya kraliyet tahtının 14 yaşındaki varisi Prenses Leonor, dün İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen Girona Prensesi Vakfı'nda çok ses getirecek bir konuşmaya imza attı.
İspanya’da “Disney Prensesi” lakabıyla anılan Prenses Leonor, 51 yaşındaki babası Felipe’ye yönelik sokak protestolarına karşı babasını savundu.
Konuşmasını hem İngilizce hem de Katalanca yapan Prenses, “Çok küçük yaşlarımızdan itibaren ebeveynlerimiz bize Katalonya’yı anlattı. Katalan tarihi ve kültürü hakkında daha fazla şey öğrettikleri için onlara teşekkür ederim. Katalonya daima kalbimde özel bir yer kaplayacak” dedi.
Kral Felipe ile birlikte Leonor’un 12 yaşındaki kız kardeşi Prenses Sofia ve annesi Kraliçe Letizia’nın da hazır bulunduğu etkinlikte Kral Felipe de konuşma yaptı.