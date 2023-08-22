14 yaşındaki kız dedesini bıçakladı, yakalanınca savunması şaşırttı

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki H.A., 2 gün önce annesi tarafından bir süre kalması için dedesi İdris A.’nın (66) yanına bırakıldı. H.A., gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evde bulunan ekmek bıçağı ile dedesi İdris A’yı bıçaklayarak evden kaçtı.