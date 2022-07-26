14 yaşındaki çocukla ilişkiye giren kadın serbest bırakıldı! Sebebi ise skandal...
AVUSTRALYALI milyoner Savannah Daisley, 14 yaşındaki çocukla 4 kez cinsel ilişkiye girmek suçundan tutuklanmıştı. Ancak Daisley kefaletle serbest bırakıldı. Gerekçesi ise duyanları hayrete düşürdü.
Avustralya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Avustralyalı milyoner Savannah Daisley, 14 yaşındaki bir çocukla tam 4 kez cinsel ilişkiye girdi. Daha sonrasında tutuklanan mahkum milyoner Savannah Daisley, çok para kaybetmesi sebebiyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek kefaletle serbest kaldı.
Mahkemenin verdiği karar sonrası birçok kişi karara tepki gösterdi
Savannah Daisley adlı 45 yaşındaki Avustralyalı bir milyoner, 14 yaşındaki bir çocukla 4 defa birlikte birlikte olduğu için 20 Mayıs 2021'de mahkum edildi.
Aylardır mahkum olan Daisley, dün kefaletle serbest bırakıldı. Gerekçesi ise tepki çekti.
Daisley'nin avukatı bayan Bashir, gözaltında bulunduğu süreçte para kaybettiği için akıl sağlığının kötüleştiğini öne sürerek 83 bin euro kefaletle serbest bırakılmasını teklif etti.