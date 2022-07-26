14 yaşındaki çocukla ilişkiye giren kadın serbest bırakıldı! Sebebi ise skandal...

Avustralya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Avustralyalı milyoner Savannah Daisley, 14 yaşındaki bir çocukla tam 4 kez cinsel ilişkiye girdi. Daha sonrasında tutuklanan mahkum milyoner Savannah Daisley, çok para kaybetmesi sebebiyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek kefaletle serbest kaldı.