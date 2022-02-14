14 Şubat gram altın 805 liradan işlem görüyor! Mehmet Ali Yıldırımtürk kritik seviyeyi açıkladı
Cuma günü dolar kurundaki düşüşe karşın, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 808,7 liradan tamamladı. 14 Şubat altının gram fiyatı 805 liradan işlem görüyor. İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk de yatırımcılara önemli mesajlar verdi.
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 805,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.320 lira, Cumhuriyet altını da 5.393 liradan satılıyor.
Artan jeopolitik riskler sonrası yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebinin arttığı görülürken, altının ons fiyatı cuma günü Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.865 doları gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 artışla 1.859 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 düşüşle 1.854 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
ABD'de artan enflasyon baskısı sonrası geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini martta yüzde 92 ihtimalle 50 baz puan artıracağı tahmin edilirken, artan jeopolitik riskler nedeniyle bu ihtimalin yüzde 57'lere düştüğü görülüyor.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.