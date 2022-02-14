14 Şubat gram altın 805 liradan işlem görüyor! Mehmet Ali Yıldırımtürk kritik seviyeyi açıkladı

Artan jeopolitik riskler sonrası yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebinin arttığı görülürken, altının ons fiyatı cuma günü Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.865 doları gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 artışla 1.859 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 düşüşle 1.854 dolar seviyesinden alıcı buluyor.