1,4 milyona 1+1 daire! Çeşme'de konut ve arsa fiyatları 2,5 katı arttı

"Geçen haziran ayında yeni konutlar için 0.64, ikinci el konutlar için ise 0.74 oranında kredi verilmişti. Yani faiz oranları 1.50'lerden bir anda yarı yarıya düşmüştü. Yatırımcı 4 bin TL ödeyecekken, 2 bin TL taksit ödemeye başladı. İnsanlar gayrimenkul almaya ve yatırım yapmaya yöneldiler. Bu sefer de fiyatlar arttı. Bizim hesabımıza göre geçen yıldan bu yana fiyatlar yüzde 70-110 civarında arttı. Bu her yer için geçerli değil, ama genelde bu şekilde. Şu an fiyatlar stabil sayılır. Fakat konut kredi faiz oranları aşağı düşer, bu konuda talep olursa fiyatlar yükselir. Konut kredisi aşağı düştü mü fiyatlar yukarı çıkıyor."