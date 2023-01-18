14 Mayıs'ta seçimin özeti: Yanlış zaman, yanlış insan, yanlış tarih, yanlış slogan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan”ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs”ı açıkladığını öğrendiğimde ağzımdan çıkan ilk kelime şu oldu:

“Aaaa….”

Bir hayret ifadesi yani…

Devamı şöyle geldi:

“Tıpkı Tarkan”ın “Kış Güneşi” şarkısının sözleri gibi:

YANLIŞ zaman

YANLIŞ insan…”

Acaba hangi iletişim dahisi bu tarihi seçti

Kendi kendime dedim ki…

Acaba hangi iletişim dahisi seçim tarihi olarak sembollerle dolu bu “Çok özel günü” seçti…

Şu anki “Güçlendirilmiş başkanlık sistemi” için hiç ama hiç seçilmeyecek tarih tam da işte oydu.

Neden mi?

*

YANLIŞ:

(*) Çünkü; 14 Mayıs 1950, muhalefetteki bir partinin, iktidardaki bir partiye karşı kazandığı bir seçimdi.…

Oysa AKP”nin kendisi 20 yıldır iktidarda…

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(*) YANLIŞ

(*) Çünkü; 14 Mayıs, “Devletleşmiş bir tek parti iktidarına” karşı “çoğulcu bir muhalefet talebini” dile getiriyordu…

Oysa AKP bugün bizzat kendisi “Devletleşmiş bir tek parti iktidarı…”

*

YANLIŞ:

(*) Çünkü; 14 Mayıs”ın ana sloganı “Yeter Söz Milletin”di…”

Yani, “Ben Cumhurum” diyen bir tek parti iktidarına karşı, “Yeter” diyen çoğulculuk yanlısı bir “Milletin” sloganıydı..

Oysa bugün ,iktidardaki AKP, “Ben Cumhurum” diyor. Zaten adı da “Cumhur İttifakı…”

“Ben Milletim” diyen ise muhalefet…

Zaten onun adı da “Millet İttifakı…”

*

O nedenle diyorum ki;

Bu tarihi kim bulduysa…

Kim evet dediyse…

Kim üzerine atıldıysa…

AKP açısından tarihi bir hata yaptı.

Ben Millet İttifakının bir Partisinin iletişimmişim olsam, yarın bütün billboardlara “Yeter Söz Artık Milletin” sloganını yerleştirirdim.

Çünkü bugün o slogan artık onların…

*

AKP'nin seçim stratejistleri bugünden itibaren yaptıkları bu hatanın ne olacağını açıkça görecekler.

“Babalarının malı” sandıkları o slogan bir bumerang gibi dönüp kendi üzerlerine gelecektir.

Yani bu sloganın sonu Tarkan”ın Kış Güneşi şarkısındaki o dörtlüğün devamı alacaktır:

“YANLIŞ zaman

YANLIŞ insan

Tutunmak imkansız…”

*

Ve son bir nokta…

Allahaşkına “14 Mayıs” tarihi bu ülkede 40 yaş altındaki insanlar için ne ifade eder ki…

Tıpkı 27 Mayıs…

Hatta 12 Eylül gibi…

AKP iktidarı bu 20 yıl içinde yaptıklarını anlatacak yerde, geçmişim arka odalarında tozlanmış sloganlardan medet umar hale geldiyse eğer…

Gerçekten yanlış giden bir şeyler var demektedir…

Bugünün insanı artık bugüne ve yarına bakıyor…

Mevlana”nın dediği gibi, “Artık yeni bir şeyler söyleme zamanıdır.

Ve şunu da unutmayın…

Artık Celal Bayar”ın, Adnan Menderes”in, Fatih Rüşdü Zorlu”nun çocukları, torunları bile AKP'ye oy vermiyor…

*

Piyaniste ateş etmeyin…

Ben sadece iletişimci bir piyanistim.

İşim siyaset değil.

O nedenle bu yazdıklarımı öfkelenmeden, serinkanlı biçimde okuyun lütfen…

Makul AKP'iller ne dediğimi çok iyi anlayacak…