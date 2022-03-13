14 Mart 2022 Pazartesi günü 18 ilde eğitime kar engeli

Bitlis

Bitlis merkez ve bağlı köylerle Güroymak ve Tatvan ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Güroymak ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 köy ve 4 mezrada okullar tatil edildi. Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiği aktarılarak kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.