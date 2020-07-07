14 il için sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji saat verdi
Uzun süredir devam eden aşırı sıcaklar bugün bazı illerde öğleden sonra yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Peki hangi iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı? Sıcaklıklar düşecek mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Bugün 11 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatleri için dikkat! İşte Meteoroloji'den yapılan açıklama:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da ise bugün parça bulutlu bir hava hakim. Çarşamba günü ise gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.