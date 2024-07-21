14 günlük maaş farkı ödemesi sadece bir defalık hesaplara yatacak! İşte maaş farkları...
|
Öğretmenlerin maaş farkının ödeneceği tarih belli oldu. Yeni maaş farkları ne kadar olacak? Tek seferlik olarak 14 günlük ödeme yapılacak. İşte tüm detaylar
Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yapılan yüzde 19,31 zam ile birlikte, maaş farkları hesaplara geçecek. Öğretmenlere Temmuz ayında tek seferlik olarak 14 günlük maaş farkı ödemesi yapılacak.
19
TGRTHaber'de yer alan habere göre zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde alan öğretmenler, bu ay içinde yapılacak 14 günlük maaş farkı ödemelerini de alacak.
29
Tüm ödemeler Temmuz sonuna kadar tamamlanacak.
39
Yeni göreve başlayan bir öğretmen 3.014 TL, başöğretmenler ise 4.055 TL ödeme alacak. Öğretmen maaşlarında günlük maaş farkları şu şekilde;
49