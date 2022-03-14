BIST 2.087
DOLAR 14,75
EURO 16,19
ALTIN 932,37

14 erkek üyeden skandal karar! TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın katiline verilen indirim saç baş yoldurdu

14 erkek üyeden skandal karar! TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın katiline verilen indirim saç baş yoldurdu

33 yaşındaki TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın 14 erkek üyesinden tepki çeken karar geldi.

14 erkek üyeden skandal karar! TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın katiline verilen indirim saç baş yoldurdu

13 Eylül 2014'te, bir çocuk annesi, 33 yaşındaki TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz, Orhan Munis tarafından Ankara'da bir parkta 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

111
14 erkek üyeden skandal karar! TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın katiline verilen indirim saç baş yoldurdu

Munis, savunmasında Kaçmaz'ın sevgi dolu mesajlarına hep hakaretle yanıt verdiğini, evlilik teklifini reddettiğini, olay günü de korkutmak amacıyla bıçağı salladığını ifade etti. 

211
14 erkek üyeden skandal karar! TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın katiline verilen indirim saç baş yoldurdu

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, buluşmaya giderken yanına bıçak almasını 'kurban almaya gidiyordum' diye açıkladı. 

311
14 erkek üyeden skandal karar! TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın katiline verilen indirim saç baş yoldurdu

Mahkeme sanığa tasarlayarak öldürme değil öldürme suçundan ceza verdi.

411