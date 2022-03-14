14 erkek üyeden skandal karar! TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın katiline verilen indirim saç baş yoldurdu
33 yaşındaki TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın öldürülmesiyle ilgili Yargıtay'ın 14 erkek üyesinden tepki çeken karar geldi.
13 Eylül 2014'te, bir çocuk annesi, 33 yaşındaki TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz, Orhan Munis tarafından Ankara'da bir parkta 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Munis, savunmasında Kaçmaz'ın sevgi dolu mesajlarına hep hakaretle yanıt verdiğini, evlilik teklifini reddettiğini, olay günü de korkutmak amacıyla bıçağı salladığını ifade etti.
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık, buluşmaya giderken yanına bıçak almasını 'kurban almaya gidiyordum' diye açıkladı.
Mahkeme sanığa tasarlayarak öldürme değil öldürme suçundan ceza verdi.