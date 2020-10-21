14 -18 yaş aralığı kızları zenginlerle fuhuşa sürükledi! Trump'ın kankası pedofil milyarderin sırları
ABD Başkanı Trump'ın yakın arkadaşı Jeffrey Epstein'e küçük kızlardan kurduğu fuhuş ağını yönetmekte yardım etmekle suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'in ifadesi üzerinde gizlilik kalktı. En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanan Epstein’in sırlarının açığa çıkması bekleniyor.
Ghislaine Maxwell'in pedofil milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki ifadesine yönelik gizlilik kararı kaldırıldı
Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein'e fuhuş ağını yönetmede yardım etmekle suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'in, Epstein hakkında verdiği ifade için gizlilik talebi mahkeme tarafından reddedildi. Bu kararla, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanan Epstein’in sırlarının açığa çıkması bekleniyor.
Cezaevinde ölü bulunan Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein’n eski sevgilisi ve fuhuş işlerindeki ortağı Ghislaine Maxwell, ifadesinin gizli kalması için mahkemeye yaptığı başvuruyu kaybetti. Manhattan'daki 2. ABD Temyiz Mahkemesi, halkın Maxwell'in Nisan 2016'da alınan 418 sayfalık ifadesini görme hakkına sahip olduğunu söyleyerek gizlilik talebini reddetti.
Karar üzerine Maxwell'in avukatlarının, başka bir temyiz planlayıp planlamadıkları henüz bilinmiyor.
Bu karar, Epstein'i suçlayan kadınlardan biri olan Virginia Giuffre'nin 2015 yılında açtığı davadaki ifadesi ile yüzlerce başka belgenin açığa çıkmasını içeriyor.