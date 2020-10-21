14 -18 yaş aralığı kızları zenginlerle fuhuşa sürükledi! Trump'ın kankası pedofil milyarderin sırları

Ghislaine Maxwell'in pedofil milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki ifadesine yönelik gizlilik kararı kaldırıldı

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan Amerikalı pedofil milyarder Jeffrey Epstein'e fuhuş ağını yönetmede yardım etmekle suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'in, Epstein hakkında verdiği ifade için gizlilik talebi mahkeme tarafından reddedildi. Bu kararla, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanan Epstein’in sırlarının açığa çıkması bekleniyor.