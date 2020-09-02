137 kiloydu şimdi bambaşka biri oldu! Eser Yenenler bakın kaç kilo verdi
Ekranların sevilen ismi Eser Yenenler kilolarıyla başa derde girince aldığı kararla zayıflamaya karar verdi.
Son zamanlarda kilo alan ünlü isimlerden Eser Yenenler, YouTube kanalından yayımladığı bir video ile diyete başlamaya karar verdiğini duyurmuştu. ''Ailenizin şişmanı zayıflıyor'' diyerek video çeken Yenenler, kendisine yapılan şişman şakasından sıkıldığını belirtmişti.
137 kilo olan Yenenler, 90 gün sürecek bir diyete başladığını açıklamıştı. 90 günde 28 kilo vermeyi hedefleyen Eser Yenenler'in 2 ayda verdiği kilo herkesi şaşırttı.
Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler önceki gün eşi Berfu Yenenler ile Yeniköy’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Son halini görenler zayıflamış halini oldukça beğendi.
Çıkışta soruları yanıtlayan Eser Yenenler, zayıflama sürecinin devam ettiğini söyledi. Yenenler, basın mensuplarına 2 ayda kaç kilo verdiğini açıkladı.