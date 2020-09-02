137 kiloydu şimdi bambaşka biri oldu! Eser Yenenler bakın kaç kilo verdi

Son zamanlarda kilo alan ünlü isimlerden Eser Yenenler, YouTube kanalından yayımladığı bir video ile diyete başlamaya karar verdiğini duyurmuştu. ''Ailenizin şişmanı zayıflıyor'' diyerek video çeken Yenenler, kendisine yapılan şişman şakasından sıkıldığını belirtmişti.