130 yıllık Sırrı Paşa Konağı misafirlerini bekliyor
1888-1894 yılında İzmit'te Mutasarrıf (günümüz valisi) olan Selim Sırrı Paşa'nın, çizimini bizzat kendisinin yaptığı Selim Sırrı Paşa Konağı 130 yıllık tarihi güzelliği ile misafirlerini bekliyor.
Asya ile Avrupa kıtaları arasında önemli kara ve demiryolu güzergâhlarının kesiştiği bir yerde kurulan Kocaeli, bugün Marmara Bölgesi'nin ve yurdumuzun en önemli endüstri ve sanayi yerleşimlerinden biri.
Sanayi şehri olarak anılan Kocaeli’nin tarihi çok eski çağlara uzanır. Tarih öncesi ve Nikomedia döneminden başlayan Roma-Bizans, Selçuklu ve Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemlerine tanıklık eden bir Kocaeli’de tarihi güzelliklerden biri olan 130 yıllık Sırrı Paşa Konağı her gün onlarca misafiri ağırlıyor.
19. yüzyıla ait bir sivil mimarlık örneği olan Sırrı Paşa Konağı, Selim Sırrı Paşa tarafından İzmit Hacı Hasan Mahallesi Yeni Çeşme Sokak’ta yaptırılmış. Osmanlı'nın ilk yol ve köprü gezici mühendisi unvanına sahip, 1888-1894 yılında İzmit'te Mutasarrıf(günümüz valisi) olan Selim Sırrı Paşa'nın, çizimini bizzat kendisinin yaptığı Selim Sırrı Paşa Konağı 1892 yılında inşa edildi.
19. yüzyıl sivil mimarlık örneği olan Sırrı Paşa Konağı, ahşaptan yapılmış olup konağın iç duvarları antik heykel ve mimari parçalarıyla süslenmiştir.