130 yıllık Sırrı Paşa Konağı misafirlerini bekliyor

Sanayi şehri olarak anılan Kocaeli’nin tarihi çok eski çağlara uzanır. Tarih öncesi ve Nikomedia döneminden başlayan Roma-Bizans, Selçuklu ve Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemlerine tanıklık eden bir Kocaeli’de tarihi güzelliklerden biri olan 130 yıllık Sırrı Paşa Konağı her gün onlarca misafiri ağırlıyor.