13 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! 'Issız adam' Cemal Günal eşinden boşandı, ödeyeceği nafaka...

Özellikle "Issız Adam" filmiyle hafızalara kazınan ve çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın 2011'de dünya evine girdiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası karara bağlandı.