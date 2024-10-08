13 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! 'Issız adam' Cemal Günal eşinden boşandı, ödeyeceği nafaka...
2008 yılında vizyona giren Issız Adam filminde hayat verdiği 'Alper' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Cemal Hünal 13 yıllık evliliğini 10 dakikada sonlandırdı. Cemal Hünal ile Lale Cangal tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Ünlü ismin eşine ödeyeceği nafaka da ortaya çıktı.
Özellikle "Issız Adam" filmiyle hafızalara kazınan ve çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın 2011'de dünya evine girdiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası karara bağlandı.
Duruşma için; Cemal Hünal, avukatı Gülşah Ertuğrul ile Lale Cangal ise avukatı Özge Tokgöz ile hazır bulundu.
Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme, Cemal Hünal ile Lale Cangal'ın anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.
Ödeyeceği nafaka ortaya çıktı
Mahkeme ayrıca, 10 yaşındaki oğulları Atilla'nın velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.