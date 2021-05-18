13 yıllık eşi yüzünden insanlara küstü! Eskişehir'de barakada tek başına yaşıyor
ESKİŞEHİR'de eşi yüzünden insanlara küsen Oğuz Coşkun (62), şehir merkezinden yaklaşık 20 kilometre uzaktaki bir tarlanın ortasında bulunan barakada yaşamaya başladı.
Hayat hikâyesini anlatan Oğuz Coşkun, 13 yaşından itibaren sinemalarda çalışmaya başladı. Ardından ablaları ile birlikte bir süre yurt dışına çıktı.
Askerden geldikten sonra müzikle uğraşmaya başlayan Coşkun, uzun süre düğün salonlarında org çaldı.
Bu sırada evlenen ve 13 yıl evli kalan Oğuz Coşkun'un bu sürede bir erkek çocuğu dünyaya geldi.
Ancak bir süre sonra bu çocuğun kendisinden olmadığını öğrendiği iddia eden Oğuz Coşkun eşinden ayrıldı. Hayattan o günden sonra zevk almadığını ifade eden talihsiz adam, ailesi başta olmak üzere tüm çevresinden uzaklaştı.