13 yıl sonra itiraf geldi! Akın Nur Yengi: ""Haluk bana 6 yıl dayamadı"
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren Aşkın Nur Yengi, eski eşi Haluk Bilginer'e dair çarpıcı bir itirafta bulundu.
Aşkın Nur Yengi Senfonik' projesinin İstanbul'daki ilk konserini Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda veren Aşkın Nur Yengi, sahnede özel hayatında dair açıklamalar yaptı.
2006 yılında evlenip 2012 yılında boşandığı eski eşi Haluk Bilginer'e dair ilk kez konuşan Yengi, seyircileri arasında bulunan ve 25 yıldır evli olan çifte ilginç bir soru sordu.
SAHNEDE İTİRAF ETTİ
"25 yılı nasıl geçirdiniz? Haluk, bana 6 yıl dayanamadı" diyen Aşkın Nur Yengi, kendisini dinlemeye gelenleri hem gülümsetti hem şaşırttı.
Sahnede esprilerine devam eden Aşkın Nur Yengi, eski eşine "Bir gün intikam alacağım demiştim sana. Evliliği Bir daha düşünelim istersen? dedi.