13 ülkeden 125 yarışmacı Samsun'dan İzmir'e yarışacak!

2010 yılında ilk start’ı verilen TransAnatolia Rally Raid, bu yıl 2-9 Eylül tarihleri arasında 13. kez düzenleniyor. Yarışa aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 125 yarışmacı ve 84 araç katılıyor. 125 yarışmacının 43’ünü yabancı yarışçıların oluşturduğu TransAnatolia’ya bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden katılım var.