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13 Temmuz 2025 hava durumu raporu geldi! Sıcaklık ve rüzgar uyarısı geldi...

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13 Temmuz 2025 hava durumu raporu geldi! Sıcaklık ve rüzgar uyarısı geldi...

13 Temmuz 2025 MGM hava durumu tahminlerine göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il beklenen hava durumu sıcaklıkları...

13 Temmuz 2025 hava durumu raporu geldi! Sıcaklık ve rüzgar uyarısı geldi... - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre pazar günü Artvin çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 13 Temmuz hava durumu raporu.

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13 Temmuz 2025 hava durumu raporu geldi! Sıcaklık ve rüzgar uyarısı geldi... - Resim: 2

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 19°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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13 Temmuz 2025 hava durumu raporu geldi! Sıcaklık ve rüzgar uyarısı geldi... - Resim: 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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13 Temmuz 2025 hava durumu raporu geldi! Sıcaklık ve rüzgar uyarısı geldi... - Resim: 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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