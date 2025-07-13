13 Temmuz 2025 hava durumu raporu geldi! Sıcaklık ve rüzgar uyarısı geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre pazar günü Artvin çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 13 Temmuz hava durumu raporu.