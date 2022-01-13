13 Ocak altın fiyatları! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 13 Ocak altın fiyatları güne düşüşle başladı gram 797 lira seviyesinden işlem görürken çeyrek altın ise 1.310 liradan satılıyor.
ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), yıllık yüzde 7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın hafta başında faiz artırım patikasına dair verdiği "şahin" mesajların ardından gelen ve son 39 yılın en yüksek seviyesindeki yerini koruyan enflasyon verileri, Banka'nın bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerini güçlendirdi.
Söz konusu gelişmenin ardından uluslararası piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla dolar endeksi 94,9 ile son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar endeksindeki düşüş ile altının ons fiyatı, dün yüzde 0,2'lik artışla 1.827,5 dolardan günü tamamlarken, bugün yatay seyrediyor.
Yurt içinde ise dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,9 altında 777,1 liradan tamamladı.
Çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 797,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.310 lira, Cumhuriyet altını da 5.347 liradan satılıyor.