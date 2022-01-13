13 Ocak altın fiyatları! Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 797,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.310 lira, Cumhuriyet altını da 5.347 liradan satılıyor.