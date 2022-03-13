13 Mart gram altın 940 lirayı aştı İslam Memiş 'yeni rekorlar gelebilir' dedi yatırımcıyı uyardı
Piyasalarda oldukça hareketli ve zirvelerin görüldüğü bir hafta geride kaldı. Şimdi ise gözler Fed ve TCMB faiz kararında. 13 Mart 2022 gram altın 940 lira seviyesinde işlem görürken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni alım fırsatlarının geleceğini belirtti ve yatırımcıya kritik mesajlar verdi.
Altın ve dolar fiyatı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. 13 Mart haftanın son gününde gram altın 942,12, çeyrek altın 1.553,00, yarım altın 3.104,00, cumhuriyet altını da 6.186,00 liradan alıcı bulurken dolar 14.77 Euro da 16.14 seviyesinden işlem görüyor.
Piyasalardaki son durumu TGRT Haber’de yorumlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, açıklamalarında belirsizlik vurgusu yaparak, yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum olduğunu vurguladı. Piyasalardaki tüm yatırım araçlarının yukarı yönlü hareket etmesini değerlendiren Memiş, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:
“2021'de 2022 yılı için tüm yatırım araçlarının birlikte hareket edeceği ve yarışacağı bir yıl olacağını söylemiştik. Manipülasyon piyasası oluştuğundan yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum meydana geldi. Bu da yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dolar yükseliyor, dış borsalarda satışlar var, pariteler diplerde, altın yükseliyor. Ciddi bir belirsizlik var.”
Yeni rekorlar gelebilir!
Son haftalarda başta altın, gümüş, bakır, nikel, platin gibi değerli metallerde agresif yükselişler olduğuna dikkat çeken Memiş, “Yeni rekorlar gelebilir. Yükselişler bana 2020 yılında Covid-19 süreci dönemlerini hatırlatıyor. O zaman ons altın 2 bin 70 dolar seviyesine gelmişti, herkes 3 bin dolar seviyesine geleceğini düşünürken 1678 dolar seviyesine düşmüştü. Yeni zirveler konuşuluyor. Yeni zirveler için yükselişlerin kademeli yükselişlerin haftalık bazda kalıcı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.