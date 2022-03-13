13 Mart gram altın 940 lirayı aştı İslam Memiş 'yeni rekorlar gelebilir' dedi yatırımcıyı uyardı

“2021'de 2022 yılı için tüm yatırım araçlarının birlikte hareket edeceği ve yarışacağı bir yıl olacağını söylemiştik. Manipülasyon piyasası oluştuğundan yatırım araçlarının beraber yarıştığı bir durum meydana geldi. Bu da yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Dolar yükseliyor, dış borsalarda satışlar var, pariteler diplerde, altın yükseliyor. Ciddi bir belirsizlik var.”