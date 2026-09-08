13 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'tan kötüğ haber! 14. kez ameliyat masasına yatacak

"BENİM BURNUM GİTTİ"

Dalkılıç “Burnun yok Ceyda, öyle düşün! Bir insan yandan baktığında bir burnu vardır değil mi! Yok benim gitti o! Ameliyatta kaptım o enfeksiyonu, on bir buçuk saatlik bir ameliyat oldum, orada kaptım o enfeksiyonu, o enfeksiyon o hale getirdi! Sonra doktorum sabretti, ben sabrettim, bugünlere kadar geldik” ifadelerini kullandı.