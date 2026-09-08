13 kez ameliyat olan Murat Dalkılıç'tan kötüğ haber! 14. kez ameliyat masasına yatacak
Burnundaki kıkırdak dokusunun tamamının alınması nedeniyle 13 kez ameliyat olan şarkıcı Murat Dalkılıç sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Dalkılıç, üzen gelişmeyi duyurdu.
Şarkıcı Murat Dalkılıç, müzik kariyeri ve özel hayatının dışında yaşadığı sağlık sorunuyla da gündeme geliyor.
İlkokul yıllarında burun kemiklerinin dışarıya doğru büyümesini engellemek amacıyla ilk ameliyatını geçiren sanatçının, uygulanan hatalı müdahale sonucunda burnundaki kıkırdak dokusunun tamamı alınmıştı.
Yakışıklı şarkıcı, bu sorun nedeniyle bugüne kadar 13 ameliyat geçirdi. Nefes almakta zorluk yaşayan Dalkılıç, yaşadıklarını anlattı.
14.KEZ AMELİYAT OLACAK
Katıldığı programda Ceyda Düvenci’ye sağlık durumu hakkında bilgi veren Dalkılıç, 14.kez ameliyat olacağını söyledi.
"DOKTOR ASLINDA HİÇ ŞANS VERMEMİŞTİ"
Şarkıcı, “Hâlâ nefes alamıyorum. Ufak tefek ameliyat olacağım. Doktor aslında hiç şans vermemişti, beni karşısına alıp 'Muratçığım ne meslek yapacaksın?' diye sordu. Sonra da 'Bana bırak kendini' dedi, ameliyatlar silsilesi yapacağım sana, kaç ameliyat? Bilmiyorum!” dedi.
"BENİM BURNUM GİTTİ"
Dalkılıç “Burnun yok Ceyda, öyle düşün! Bir insan yandan baktığında bir burnu vardır değil mi! Yok benim gitti o! Ameliyatta kaptım o enfeksiyonu, on bir buçuk saatlik bir ameliyat oldum, orada kaptım o enfeksiyonu, o enfeksiyon o hale getirdi! Sonra doktorum sabretti, ben sabrettim, bugünlere kadar geldik” ifadelerini kullandı.
"NE ZAMAN İYİLEŞECEĞİMİ BİLMİYORUZ"
Dalkılıç, burnunun ne zaman iyileşeceğini bilmediğini belirterek, “Burnumun ne zaman iyileşeceğini ben de doktorum da bilmiyoruz. Mental sağlığımı korumaya çalışıyorum” diye konuştu.