13 kentte sarı kod alarmı! Kuvvetli sağanak ve rüzgar çok fena bastıracak...
Meteoroloji bu hafta için uyarıda bulunmuştu. Yurdun kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış ve rüzgarın etkili olması bekleniyordu. Bugün Meteoroloji'den gelen sarı kodlu uyarıya göre 13 kentte yeniden sağanak ve rüzgar uyarısı yapıldı. İşte il il beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava tahmin raporunu paylaştı. Meteoloji, 13 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. İşte bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Bolu çevreleri yağışlı geçecek. Ayrıca Çanakkale’nin doğusu, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey ilçelerinde de aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda ise kar yağışı bekleniyor.
BAZI İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların Antalya’nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana’nın doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.