13 Kentte alarm! İstanbul dahil çok sayıda kentte fırtınaya karşı tedbirinizi alın...

Aşırı bir sıcak hava dalgası mevcut değil ama İstanbul’da nem daha fazla etkili olduğu için hissedilen sıcaklık bizim konfor şartlarımız biraz daha etkileniyor ve çok sıcakmış gibi hissediyoruz. Şu anda İstanbul’da sıcaklıklar 29 derece civarında, güney ilçelerde biraz daha 31-32 derecelere kadar çıkıyor; ama İstanbul’da poyrazdan esen rüzgar nem değerlerini artırıyor bunun da tabii ki bunaltıcılığı fazlalaştırdığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta kısa yağış geçişi olmuştu, yakın dönemde yağış geçişi yok. İstanbul’da aslında sıcaklıklar çok değişmiyor. Belki birkaç derece daha yukarı çıkacak ama aşırı; geçtiğimiz haftalardaki gibi yüksek sıcaklık değerlerine çıkmayacak. " dedi.

"İstanbul’da daha çok nemin etkisini hissedeceğiz çünkü İstanbul’da sıcaklığın yükselmesini kuzeyden esen, poyrazdan esen rüzgar önlüyor. Poyrazdan esen rüzgar da beraberinde tabii Karadeniz’in nemini İstanbul’un üzerine taşımış oluyor. Sahil kesimlerinde kıyılarda sıcaklık değerleri 27-28 dereceler civarında ama İstanbul’da iç kesimlere doğru gittiğimizde bu sıcaklık değerleri 30-31 derecelere kadar çıkıyor. Aşırı yüksek sıcaklıklar yok özellikle gündüz güneş ışınımından dolayı ısınan binalar gece saatlerinde binanın içerisine o sıcaklığı kusuyor ve biz kendimizi daha kötü hissediyoruz. Camları açsak da nem var bu sefer. Nemle beraber bunaltıcılık artıyor, o yüzden sanki çok sıcakmış gibi bir his oluşuyor; aslında sıcaklık değerleri çok yukarı seviyelerde değil" ifadelerini kullandı.