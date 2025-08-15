13 Kentte alarm! İstanbul dahil çok sayıda kentte fırtınaya karşı tedbirinizi alın...
Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olurken, perşembe günü için yeni uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak esmesi bekleniyor. Öte yandan Kandilli Rasathanesi Meteroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da nemin etkisinin daha da çok hissedileceğini ve poyrazdan esen rüzgar Cumartesi'ye kadar devam edeceğini belirtti. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 14 Ağustos hava durumu değerlendirmeleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA NEMİN ETKİSİ ARTIYOR
İstanbul'da poyrazdan esen rüzgarlar sıcaklıkların artışını azaltırken, nemin etkisinin daha fazla hissedilmesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde nemin etkisinin daha da fazla hissedileceğine dikkat çeken Kandilli Rasathanesi Meteroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul'da daha çok nemin etkisini hissedeceğiz çünkü İstanbul'da sıcaklığın yükselmesini kuzeyden esen, poyrazdan esen rüzgar önlüyor. Poyrazdan esen rüzgar da beraberinde tabii Karadeniz'in nemini İstanbul'un üzerine taşımış oluyor." dedi.
Aşırı bir sıcak hava dalgası mevcut değil ama İstanbul’da nem daha fazla etkili olduğu için hissedilen sıcaklık bizim konfor şartlarımız biraz daha etkileniyor ve çok sıcakmış gibi hissediyoruz. Şu anda İstanbul’da sıcaklıklar 29 derece civarında, güney ilçelerde biraz daha 31-32 derecelere kadar çıkıyor; ama İstanbul’da poyrazdan esen rüzgar nem değerlerini artırıyor bunun da tabii ki bunaltıcılığı fazlalaştırdığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta kısa yağış geçişi olmuştu, yakın dönemde yağış geçişi yok. İstanbul’da aslında sıcaklıklar çok değişmiyor. Belki birkaç derece daha yukarı çıkacak ama aşırı; geçtiğimiz haftalardaki gibi yüksek sıcaklık değerlerine çıkmayacak. " dedi.
