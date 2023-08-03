13 gündür kayıp olan tıp fakültesi öğrencisinin annesinin feryadı yürekleri parçaladı!

Yavrum; ne olur. Tıpı sevmiyorsan okuma, okula da hiç gitme. Ne olur gel oğlum, gelmezsen de izini ver. Bir telefon aç, birine telefon açtır, sağlığının yerinde olduğunu bilelim. Hayatta olduğunu bilelim, gerisi önemli değil. Ne istiyorsan yaparım, dön oğlum yuvana. Allah ekiplerden de razı olsun. Duyanlar, görenler olursa Allah rızası için emniyete bilgi versinler. Onlar da seferber zaten" dedi.