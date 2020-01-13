13-19 Ocak haftalık burç yorumları Satürn-Plüton birleşimi...

13-19 Ocak haftalık burç yorumlarına göre, bu hafta Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu için Satürn-Plüton birleşimi etkisi altında olacak. Geçen hafta Ay tutulması haftalık burç yorumlarının odağına oturmuştu. 13-19 Ocak haftalık burç yorumlarında ise Satürn-Plüton birleşimi etkisini hissedeceğiz. Güneş Oğlak burcuna doğru ilerlemeden önce kısa bir süre Satürn ve Plüton arasında duracak. Oğlak ve çevresindeki faaliyetlerin toplanması nedeniyle bu bağlantının önemi yüksek. Geçen haftaki tutulma bir etki alanı içerisindeydi ve bu yüzden göz ardı edilemez. Yengeç burcundaki ay tutulması, tüm olaylar üzerindeki duygusal etkiyi vurgular hale getirdi. Toprak grubu olan Oğlak burcu ile su grubu Yengeç bu hafta birbirlerine karışacak. Ay tutulması aslında hayatımızın her birinde yeni ve farklı bir şeye doğru bu güçlü değişimin ortasına attı bizleri. Bunun hayatımızda nerede ortaya çıkacağını henüz bilmiyor olabiliriz, ancak başlangıçları görüyor olabiliriz. Akılcı zihinler, bu değişim nehrinin akışına, akıntıya karşı yüzmeye çalışmaktan daha iyi olduğumuzu söylerdi. O nedenle olayları değiştirmeye çalışmak yerine kabullenip dinginleşmenin tam zamanı bu hafta. İşte 13-19 Ocak haftalık burç yorumları...