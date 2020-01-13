13-19 Ocak haftalık burç yorumları Satürn-Plüton birleşimi...
13-19 Ocak haftalık burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcunu bu hafta neler bekliyor sorusuna yanıt veriyor. 13-19 Ocak haftalık burç yorumlarında Satürn-Plüton birleşimi etkilerini hissedeceğiz. İşte burçları bu hafta bekleyenler.
13-19 Ocak haftalık burç yorumlarına göre, bu hafta Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu için Satürn-Plüton birleşimi etkisi altında olacak. Geçen hafta Ay tutulması haftalık burç yorumlarının odağına oturmuştu. 13-19 Ocak haftalık burç yorumlarında ise Satürn-Plüton birleşimi etkisini hissedeceğiz. Güneş Oğlak burcuna doğru ilerlemeden önce kısa bir süre Satürn ve Plüton arasında duracak. Oğlak ve çevresindeki faaliyetlerin toplanması nedeniyle bu bağlantının önemi yüksek. Geçen haftaki tutulma bir etki alanı içerisindeydi ve bu yüzden göz ardı edilemez. Yengeç burcundaki ay tutulması, tüm olaylar üzerindeki duygusal etkiyi vurgular hale getirdi. Toprak grubu olan Oğlak burcu ile su grubu Yengeç bu hafta birbirlerine karışacak. Ay tutulması aslında hayatımızın her birinde yeni ve farklı bir şeye doğru bu güçlü değişimin ortasına attı bizleri. Bunun hayatımızda nerede ortaya çıkacağını henüz bilmiyor olabiliriz, ancak başlangıçları görüyor olabiliriz. Akılcı zihinler, bu değişim nehrinin akışına, akıntıya karşı yüzmeye çalışmaktan daha iyi olduğumuzu söylerdi. O nedenle olayları değiştirmeye çalışmak yerine kabullenip dinginleşmenin tam zamanı bu hafta. İşte 13-19 Ocak haftalık burç yorumları...
KOÇ: Yavaşça ortaya çıkan değişimler bu hafta, zamanınızı nasıl harcadığınıza odaklanmanıza neden olacak. Oğlak burcundaki gezegenlerin güçlü etkisi, şu anda her birimizi işgal eden baskın konuşmaları işaret ediyor, bu sizin için de geçerli sevgili Koç. İktidar gezegeniniz Mars, hafta boyunca Venüs'e gergin bir açıda olacak ve oldukça hareketli olabilirsiniz. Aile içi iletişime dikkat etmekte fayda var. Zira bu dönemde aile içinde gerginlikler yaşanabilir. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilirsiniz. Gökyüzünün sert açıları kendinizi baskı altında hissetmenize neden olsa da günün sonunda her şeyin başka bir yol haritası sunacağını göreceksiniz.
BOĞA: Merkür ve Uranüs meydandayken hafta sonunda ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Eğer dikkatli değilseniz bu gerginlik beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Seyahat, eğitim ve dikkatinizin daha manevi meselelere dönüşünü görecek ve zorluklarınız artmaya devam edecek. Dürtüsellikten kaçının ve kendiliğindenliğe ve evrenin neler sunabileceğine dikkat edin. Ay tutulmasında fikirleriniz ve düşünceleriniz ön plana çıktı. Eğitim konularıyla ilgili araştırma içine girebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili iş fırsatları önünüze çıkabilir ve karar verirken zorlanabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde bu dönem bazı pürüzler yaşayabilirsiniz.
İKİZLER: İktidar gezegeniniz Merkür, öngörülemeyen Uranüs'e gergin bir açıda duracak, bu yüzden nasıl karşılık verdiğinize dikkat edin. Bir durumu sindirmek ve dürtüsel olarak cevap vermeden önce, özellikle hafta sonlarında duraklamak en akıllıcası olabilir. Zorluklarınız büyük kuruluşlarla alakalı olabilir. Bu nedenle bankaları, sigortayı, hükümeti, üniversiteleri gibi kurumlarla ilişkilerinize dikkat edin. Finansal konular gündeminizde olacak. Bütçenizi yönetmek sizi zorlayabilir ve maddi konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kredi çekmek, yatırım yapmak gibi konularda olumlu haberlerle karşılaşmayabilirsiniz. Maddi konularda daha kuralcı davranmaya dikkat edin. Risk teşkil eden finansal konulardan uzak durmalısınız.