129 yıllık intihar silahı bir milyon liraya satıldı! Kendisini öldüren kişi bakın kim çıktı

Hayatı 860 yağlı boya tablonun da olduğu 2.100 kadar resim ve çizim çalışması üreten Vincent Van Gogh, eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Ancak son olarak düzenlenen bir açık artırmada ünlü ressamın eserlerinden biri değil de intihar ettiği silahı satışa çıkarıldı.