129 yıllık intihar silahı bir milyon liraya satıldı! Kendisini öldüren kişi bakın kim çıktı
Dünyanın en ünlü ressamlarından biri olan Vincent Van Gogh'un 1890 yılında kendisini öldürdüğü 'intihar silahı' 162 bin 500 euroya satıldı.
Hayatı 860 yağlı boya tablonun da olduğu 2.100 kadar resim ve çizim çalışması üreten Vincent Van Gogh, eserleriyle yaşamaya devam ediyor. Ancak son olarak düzenlenen bir açık artırmada ünlü ressamın eserlerinden biri değil de intihar ettiği silahı satışa çıkarıldı.
Paris'te açık artırmayla satışa sunulan Lefaucheux silah, 162 bin 500 euroya (yaklaşık 1 milyon 65 bin liraya) yeni sahibine kavuştu. Silahı, müzayede şirketini telefonla arayan özel bir koleksiyoncunun, tahmin edilenin 3 katı fiyat ödeyerek aldığı açıklandı.
Şu anda kullanılması mümkün olmayan pas içindeki küçük boy tabanca 1965 yılında, Van Gogh'un son günlerini geçirdiği Paris'in eteklerindeki Auvers-sur-Oise isimli köyün yakınlarında yaşayan bir çiftçi tarafından bulunmuştu.
Van Gogh nasıl ölmüştü?: Hollandalı ressam, 27 Temmuz 1890'da bu köy yakınlarındaki tarlaya yürüdükten sonra bir tabancayla kendisini göğsünden vurmuştu. Tabancanın kuvveti o kadar sınırlıydı ki, aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirmesi günler almıştı.