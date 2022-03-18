129 yıl sonra Çanakkale'ye döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan öperek teslim aldı
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni'ne katıldı. Erdoğan'a İngiltere'den getirilen ecdat yadigarı 129 yıllık bir sancak teslim edildi. Erdoğan sancağı öperek teslim aldı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İngiltere'den getirilen ecdat yadigarı bir sancak teslim edildi.
25 Mart 1893'te Katar'daki Osmanlı kalesine yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı askerlerine ait sancak, İngiltere'deki bir müzayededen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katkılarıyla Türkiye'ye getirildi.
Tarihi sancak, törende Bakan Ersoy tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
Sancağı öperek teslim alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 129 yıllık tarihi sancağı Savunma Bakanlığı'na devretti.