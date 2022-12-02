1200 liralık fark çıktı memur ve emekli maaşları yeniden hesaplanıyor!

7’den 77’ye herkes yeni zamlı maaşlar için gözünü enflasyon rakamlarına çevirdi. Memur ve emekli maaş zamlarını belirleyecek enflasyon rakamları için sadece iki veri kaldı. Ocak 2023 zamları öncesi son viraja girilirken en kritik enflasyon verisi 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak. Kasım ayı enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklinin zam oranı için 5 aylık rakam böylece netleşecek.