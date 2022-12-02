1200 liralık fark çıktı memur ve emekli maaşları yeniden hesaplanıyor!
Son dakika: Memur ve emekli Ocak 2023 zammı için gün sayarken yeni maaşları belirleyecek en kritik veri 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak. Kasım ayı enflasyonunun belli olması ile zamlar için 5 aylık rakamlar netleşecek. 4A SGK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı çalışanları ile emekliler içinse 4 ayrı zam tahmini yapıldı. Peki memur ve emekli en düşük ne kadar maaş alacak. İşte OCAK 2023 emekli ve memur zam tablosu ve 1.200 liralık ‘maaş farkı’ detayı…
7’den 77’ye herkes yeni zamlı maaşlar için gözünü enflasyon rakamlarına çevirdi. Memur ve emekli maaş zamlarını belirleyecek enflasyon rakamları için sadece iki veri kaldı. Ocak 2023 zamları öncesi son viraja girilirken en kritik enflasyon verisi 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak. Kasım ayı enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklinin zam oranı için 5 aylık rakam böylece netleşecek.
"Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı ile asgari ücret zammı için yeni atılacak adımları anımsatarak, “Biz ülkemizi kalkındırma peşindeyken kimileri ülkeye ihanet pahasına başka gündemlerin peşinden gidiyor. Ülkemizdeki tüm sorunları çözme çabası gösteriyoruz. Herkesi layık olduğu refah düzeyine kavuşturmaya kararlıyız. İhtiyaç duyulduğu her anda insanımız yanında olduğumuz gösterdik. İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde ailenin tamamını güçlendirecek hizmetlere önem veriyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal destek merkezleri var. Aile destek merkezleri sayımızı 330'dan 656'ya sosyal destek merkezi sayımızı da 47'den 116'ya çıkartıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
4 aylık rakamlar netleşti
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 oldu. Böylece memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da netleşmeye başladı. Buna göre 4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucu memur ve memur emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda.
Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandığında maaş zam oranı da değişmiş olacak. Buna rakamlara ek gösterge ile gelen artış da dahil edildiğinde yeni maaşlar daha yukarı çıkacak.