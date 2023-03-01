120 kişiye mezar olan Eda Apartmanı hakkında şok gerçek! Meğer 1 gün önce...
Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma yol açarken, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 120 kişinin hayatını kaybettiği Eda Apartmanı ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. 5 Şubat günü toplanan apartman sakinlerinin, binayı yıkıp yeniden inşa edilmesi yönünde karar aldıkları öğrenildi.
Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerde 120 kişiye mezar olan Eda Apartmanı'nda ortaya çıkan bir detay herkesi kahretti. Apartman sakinlerinin, depremden bir gün önce binanın yeniden inşa edilmesi yönünde karar aldığı öğrenildi.
Sabah'ın hbaerine göre; Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Piri Reis Mahallesi'nde denize sıfır konumda bulunan Eda Apartmanı da 42 yıl önce dönemin ünlü müteahhitlerinden Nafiz Soyer tarafından inşa edildi.
8 MİLYONA DAİRE VARDI
Depreme kadar da bölgenin en gözde apartmanlarından biriydi. Hatta depremden önce verilen ilanlarda da bazı daireler 7 milyon 750 bin liraya satışa çıkarılırken, bazı daireler ise 19 bin 500 liraya kiralanıyordu.
Ancak Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü sabaha karşı yaşanan 7.7'lik büyük depremde Eda Apartmanı da yerle bir oldu.