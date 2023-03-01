120 kişiye mezar olan Eda Apartmanı hakkında şok gerçek! Meğer 1 gün önce...

8 MİLYONA DAİRE VARDI

Depreme kadar da bölgenin en gözde apartmanlarından biriydi. Hatta depremden önce verilen ilanlarda da bazı daireler 7 milyon 750 bin liraya satışa çıkarılırken, bazı daireler ise 19 bin 500 liraya kiralanıyordu.