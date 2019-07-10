120 bin Euro değerindeki deney cihazını 100 bin TL'ye ürettiler

Mühendislik fakültelerindeki laboratuvarın Türkiye’deki üniversiteler arasındaki sayılı laboratuvarlar arasına girdiğini anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle konuştu:

"Bu hidrolik kanal ile aşınmaları, erozyonları modelleyebiliyorsunuz. Birçok su yapısının davranışlarını modelleyebiliyorsunuz. Bu cihaz, piyasada öyle kolay bulabileceğiniz bir şey değil. Arkadaşlarımız bunun için bir fiyat teklifi almışlardı yurt dışından. 120 bin Euro’ydu, 750 bin TL’den fazla bir ücret. Tabi pahalı bir rakam geldiği için arkadaşlarımız tasarımı kendileri yaptılar ve yurt içinden bir firmaya imal ettirdiler. 100 bin liraya mal oldu. Karşınızda yerli ve milli bir tasarım duruyor. Arkadaşlarımız tarafında tasarlanmış ve yurt içinde imal edilmiş bir tasarım."