12 yıllık veriler kullanıldı: Bu hastalık ilk belirtisini uykuda gösteriyor

"12 YILLIK VERİLER KULLANILDI"

Uzmanlar, ileri yaşlarda rüyalarında değişiklik yaşayan kişilerin bir tıp uzmanıyla konuşmalarını tavsiye ediyor.

Erken teşhis her ne kadar büyük önem taşısa da bu çalışmaya göre, Parkinson teşhisi için risk göstergesi olarak kabul etmek için "az risk" göstergesi kabul ediliyor. Ayrıca tüm ekip, bağımsız olarak yaşayan 3818 yaşlı erkekle ilgili olarak 12 yıl boyunca elde edilen verileri kullandı.

Çalışmanın başından erkekler, biri uyku kalitesiyle ilgili bir soru içeren bir dizi anket doldurdu.