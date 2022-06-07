12 yıllık ilişkisini noktalayan Shakira- Gerard Pique çiftinin ağızları açık bırakan serveti!

İşletmeleri, yatırımları, gayrimenkulları var..

Forbes'a göre; 300 milyon dolar ve yaklaşık 280 milyon euroya tekabül eden serveti olan Shakira, mirasını sadece müzikle toplamadı. 13 yaşında şarkı söylemeye başlayan 45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcının işletmeleri, yatırımları ve büyük bir gayrimenkul mirası var.