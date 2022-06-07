12 yıllık ilişkisini noktalayan Shakira- Gerard Pique çiftinin ağızları açık bırakan serveti!
Geçtiğimiz günlerde ihanet sebebiyle 12 yıllık ilişkilerini noktalayan Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique çiftinin yankıları sürüyor! Ayrıldıktan sonra paylaşacakları mal varlıkları merak konusu olan çiftin ortak serveti dudak uçuklattı, yok artık dedirtti!
Kolombiyalı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique ile ayrılıklarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Çiftin 12 yıllık ilişkilerini noktalamasının ardından, paylaşacakları mal varlıkları merak konusu oldu. İşte Gerard Pique ve Shakira'nın dudak uçuklatan toplam serveti!
Dudak uçuklatan ortak servet..
12 yıllık ilişkinin sona ermesinin ardından ayrılan çiftin mal varlıkları merak konusu oldu. Gerard Pique ve Shakira'nın paylaşacakları dudak uçuklatan ortak servetleri ortaya çıktı.
Shakira 420'den fazla ödül kazandı..
Sabah'ın İspanyol basınından derlediği habere göre; dünyanın en iyi şarkıcılardan biri olarak kabul edilen 45 yaşındaki Shakira, 13 Latin Grammy ve 3 Grammy dahil olmak üzere 420'den fazla ödül kazandı.
İşletmeleri, yatırımları, gayrimenkulları var..
Forbes'a göre; 300 milyon dolar ve yaklaşık 280 milyon euroya tekabül eden serveti olan Shakira, mirasını sadece müzikle toplamadı. 13 yaşında şarkı söylemeye başlayan 45 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcının işletmeleri, yatırımları ve büyük bir gayrimenkul mirası var.