12 yıllık evlilikte sarsıntı! Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşanıyor mu?
Oyuncu Pelin Karahan ile 12 yıldır evli olduğu Bedri Güntay'ın ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. İddialara göre çift evlerini ayırdı ve 12 yıllık evliliklerini dostane bir şekilde sonlandırmaya hazırlanıyor. Taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmezken, iddialar sosyal medyanın altını üstüne getirdi bile...
Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve 12 yıldır evli olduğu eşi Bedri Güntay hakkında sosyal medyayı kasıp kavuran boşanma iddiaları ortaya atıldı. Ünlü çiftin evleri ayırdığı konuşulurken, taraflardan gelecek olan açıklama dört gözle bekleniyor.
2014'te Bedri Güntay ile dünyaevine giren Pelin Karahan özel hayatıyla gündeme geldi. Her fırsatta eşine övgüler yağdıran Güntay ve Pelin Karahan iddialar göre boşanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu Pelin Karahan ile Bedri Güntay’ın ayrılık kararı aldığı ve evlerini ayırdığı konuşuluyor.
İki çocukları olan çiftten Bedri Güntay’ın ayrı eve çıkması boşanma iddiasını güçlendirdi. Karahan ve Güntay’ın fikir ayrılıkları yaşadığı ve çocuklarını düşünerek yollarını dostça ayırmayı planladıkları öğrenildi.