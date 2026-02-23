12 yıllık evlilikte sarsıntı! Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşanıyor mu?

Ünlü oyuncu Pelin Karahan ve 12 yıldır evli olduğu eşi Bedri Güntay hakkında sosyal medyayı kasıp kavuran boşanma iddiaları ortaya atıldı. Ünlü çiftin evleri ayırdığı konuşulurken, taraflardan gelecek olan açıklama dört gözle bekleniyor.