12 yıllık eşini aldatmıştı ihanetin bedelini ağır ödedi eşi varını yoğunu aldı!
Usta oyuncu Güven Kıraç, önce sevgilisiyle el ele görüntülenmiş bunun üzerine eşi ünlü oyuncuya boşanma davası açmıştı. Kıraç, el ele görüntülenmesinden kısa süre sonra sevgilisiyle sokak ortasında dudak dudağa öpüşürken görüntülenmişti. Ünlü oyuncunun eşi ihaneti affetmezken Kıraç'ın eski eşine ödediği tazminat dudak uçuklattı.
62 yaşındaki ünlü oyuncu Güven Kıraç, geçen ay 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldatmış, ihanetin ardından çift ayrılmaya karar vermişti.
Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından genç sevgilisiyle sokak ortasında öpüşürken yakalandı.
Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç'ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede aldı.
Güven Kıraç'ın Merve isimli genç sevgilisiyle sunuculuğunu yaptığı gezi programının şehir dışı çekimleri sırasında yakınlaştığı öğrenildi.